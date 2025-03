Jovem leva rasteira e golpe de 'mata-leÃ£o' ao ser roubado por grupo na 14 de Julho

Um rapaz, de 24 anos, recebeu um golpe de mata-leão durante um roubo ocorrido na madrugada desta terça-feira (4), na Rua 14 de Julho, localizada na região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pelo centro quando foi abordada pelo rapaz. Ele contou que estava na rua quando foi abordado por cinco homens.

Para conter qualquer reação da vítima, um dos autores teria aplicado uma rasteira e um golpe de mata-leão no jovem, que foi derrubado e imobilizado enquanto tinha sua mochila roubada.

Dentro da bolsa estava um carregador de celular, a carteira do rapaz com documentos e dinheiro chinelo, relógio e boné. Diante do relato, os policiais colocaram a vítima na viatura para tentar encontrar os autores.

Em verificações nas proximidades, foi possível encontrar dois homens, de 24 e 34 anos, uma vez que eles ainda estavam com a mochila da vítima. Eles então foram presos em flagrantes e encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como roubo majorado.

