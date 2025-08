Jovem leva soco de 'amigo' durante o trabalho em tabacaria de Campo Grande

Uma jovem, de 19 anos, foi agredida com um soco no rosto enquanto estava trabalhando durante a madrugada desta sexta-feira (1°), em uma tabacaria localizada no Bairro Jardim São Lorenço, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Civil, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que estava trabalhando quando um rapaz de 18 anos, que ela conhece pelo nome de ‘Matheuzinho’ chegou no estabelecimento.

Após entrar, ele se aproximou e desferiu um soco no rosto da vítima. Por conta do impacto, o óculo da jovem chegou a quebrar com a força desferida pelo suspeito. Depois do golpe, o homem saiu correndo.

Enquanto isso, a jovem foi socorrida e encaminhada para o Posto de Saúde do Coronel Antonino, onde passou por atendimento médico especializado e precisou levar pontos no supercílio esquerdo.

Ainda em depoimento, ela contou que estudou com o rapaz na época de escola, porém, desconhece o motivo das agressões. O caso foi então registrado como dano e lesão corporal dolosa.

