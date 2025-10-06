Jovem leva soco no rosto após negar sexo a homem em Campo Grande

Uma jovem, de 22 anos, foi agredida por não aceitar manter relações sexuais com o suspeito, de 38 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (6), em uma casa da Rua Macaúbas, localizada no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um possível caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço, a vítima detalhou que saiu para um pagode com a amiga, de 23 anos, onde encontraram o suspeito e começaram a beber juntos.

Em determinado momento, resolveram ir para casa de outro homem onde seguiram bebendo. Durante a madrugada, o homem tentou várias vezes manter contato íntimo com ela, passando a mão em sua coxa e tendo outros atos libidinosos.

Porém, a vítima teria se esquivado de todas as tentativas. O fato irritou o suspeito, que passou a agredi-la fisicamente com um soco no rosto. Ainda segundo o registro policial, a amiga tentou intervir, mas foi empurrada pelo homem, que fugiu logo após a violência.

Diante da situação, as jovens foram encaminhadas para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas não ficaram na unidade policial até o fato ser registrado.

