Polícia

Jovem leva soco no rosto após negar sexo a homem em Campo Grande

Ela teria conhecido o suspeito na noite de ontem durante um pagode

06 outubro 2025 - 14h41Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma jovem, de 22 anos, foi agredida por não aceitar manter relações sexuais com o suspeito, de 38 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (6), em uma casa da Rua Macaúbas, localizada no Bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um possível caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço, a vítima detalhou que saiu para um pagode com a amiga, de 23 anos, onde encontraram o suspeito e começaram a beber juntos.

Em determinado momento, resolveram ir para casa de outro homem onde seguiram bebendo. Durante a madrugada, o homem tentou várias vezes manter contato íntimo com ela, passando a mão em sua coxa e tendo outros atos libidinosos.

Porém, a vítima teria se esquivado de todas as tentativas. O fato irritou o suspeito, que passou a agredi-la fisicamente com um soco no rosto. Ainda segundo o registro policial, a amiga tentou intervir, mas foi empurrada pelo homem, que fugiu logo após a violência.

Diante da situação, as jovens foram encaminhadas para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas não ficaram na unidade policial até o fato ser registrado.

