Jovem leva tapa no rosto durante briga com a mãe em Dourados

Um jovem de 18 anos foi agredido pela própria mãe durante uma briga ocorrida na noite de terça-feira (25), no bairro Jardim Guaicurus, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz contou para Polícia Civil que foi até a casa da mãe para pegar alguns pertences antes de retornar a morar com o pai. Durante a visita, a mãe teria se alterado, começando uma briga e tentando tomar um objeto das mãos do filho.

O jovem se recusou, momento em que a genitora desferiu um tapa em seu rosto e o impediu de deixar o local por cerca de 30 minutos. A vítima explicou ainda que existe uma disputa familiar entre os pais, além de divergências antigas entre ele e a mãe.

Toda confusão foi presenciada pela irmã do jovem, que tem 14 anos. Após o incidente, o rapaz foi embora para casa do pai e informou à polícia que não pretende representar criminalmente contra a mãe.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como vias de fato e violência doméstica.

