Jovem leva 'tapão na bunda' e é esfaqueado por 'amigo' enquanto dormia na Capital

Um rapaz, de 29 anos, acordou enquanto estava sendo ‘riscado’ por uma faca no final da madrugada desta terça-feira (2), em Campo Grande. O autor dos ‘arranhões’ seria um estrangeiro que ele acolheu em casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa onde um homem teria entrado no local após ter sido lesionado por arma branca. Ao chegarem à unidade de saúde, encontraram a vítima na área verde.

Para os militares o rapaz contou que acolheu o autor em casa e que na noite de ontem (1°) teria sido ‘apalpado’ nas nádegas durante uma bebedeira. Como reação, a vítima acertou um tapa no rosto do visitante, pois não teria gostado da atitude.

Depois de aceitar o pedido de desculpas, o rapaz resolveu ir dormir e acordou, por volta das 5h30 de hoje sentindo que seu pescoço estava sendo arranhado do lado esquerdo. Ao observar, notou que seu braço direito também teria sido ‘riscado’ com uma faca pequena que era empunhada pelo autor.

Vendo que a vítima acordou, o homem saiu correndo tomando rumo ignorando. No hospital, as equipes policiais foram informadas que o paciente estava com um corte superficial no pescoço e orelha esquerda, assim como no braço direito, o qual precisaria de sutura para estancar o sangue e ajudar na cicatrização.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

