Jovem leva tiro nas costas de desconhecido após discussão nos Altos da Afonso Pena

Rapaz, de 23 anos, foi ferido com um tiro nas costas na madrugada desta segunda-feira (21), após um desentendimento com um desconhecido no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhando de um amigo e em determinado momento, um carro chegou e o motorista de um Hyundai HB20, questionou porque o jovem teria mexido com a namorada dele.

Sem saber do que se tratava, ele apenas alegou que não mexeu com ninguém e saiu de perto com ajuda do amigo, quando o suspeito disparou contra ele, atingido as costas da vítima.

O amigo colocou a vítima no carro que estavam e buscou atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Depois disso, ele foi transferido para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve na unidade de saúde e coletou as informações necessárias. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local do fato, mas não encontraram vestígios ou evidências.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

