Jovem marca encontro por aplicativo e é encontrado morto sem os testículos

O cabeleireiro norte-americano, Kevin Bacon, 25 anos, foi encontrado morto sem os testículos em uma casa no estado de Michigan nos Estados Unidos, após marcar um encontro pelo aplicativo de relacionamento gay, Grindr.

De acordo com o relato de um amigo de Kevin, ele tinha saído na véspera do Natal para se encontrar com uma pessoa que conheceu no aplicativo e desapareceu. Ainda segundo esse amigo, ele recebeu uma mensagem de um homem, também chamado Kevin, dizendo que ia demorar.

A família do jovem estranhou o sumiço dele no almoço de Natal e acionou as autoridades locais. O corpo de de Bacon foi encontrado completamente nu, sem os testículos e amarrado pelos tornozelos na viga da casa do assassino.

O autor do crime, Mark Latunski, 50 anos, confessou a autoria das atrocidades e revelou que arrancou os testículos do rapaz e comeu. Mark foi preso e sua pena ainda não foi definida.

Recentemente, a polícia prendeu uma gangue que realizava ataques através do mesmo aplicativo, Grindr. O grupo de criminosos marcava encontros falsos, humilhavam e matavam as vítimas em praças públicas.

