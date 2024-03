Jovem mata filhote de cachorro afogado e ameaÃ§a matar e comer os sobrinhos em MS

Um rapaz, de 21 anos, foi preso em flagrante depois de matar um filhote de cachorro afogado e bater na irmã, de 19 anos, durante a noite de terça-feira (19), na cidade de Amambai. Ele chegou ainda ameaçar os sobrinhos, dizendo que iria matá-los para comer.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um desentendimento familiar. Ao chegar, encontraram com a vítima e foram informados que quando ela voltou para casa avistou o irmão sentado próximo ao tanque de lavar roupas, em visível estado de embriaguez. No chão, ao lado dele, havia um filhote de cachorro morto, que ela deduzia ser morte por afogamento, tendo e vista o animal estava todo molhado.

Para as autoridades, ela relatou ainda que seu irmão faz uso de remédio para ansiedade, mas ontem, estava ingerindo bebidas alcoólicas com o vizinho. Ao tentar questionar o autor, a mulher acabou sendo agredida com um soco no rosto, sendo socorrida pelo esposo.

Extremamente irritado, o autor ameaçou matar os sobrinhos, dizendo que iria "come-los". Ao saber que a Polícia Militar estava sendo acionada, o rapaz saiu do local, se escondendo na casa do vizinho.

Mas ao ver a chegada da guarnição, ele não ficou de 'bico calado' e foi até a residência afrontando os militares. O autor tentou resistir a prisão, batendo a cabeça dentro da viatura. Ele precisou ser levado para o hospital antes de ir para a delegacia, onde tomou remédio para ficar calmo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, como maus tratos aos animais, se o fato resulta a morte, lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também