Jovem mata mãe que negou dinheiro para comprar drogas

Leonardo Freitas Natividade, 28 anos, conhecido como ‘Leleco’, foi preso na madrugada desta terça-feira (9) por ter assassinado a sua própria mãe, Marcelina Natividade, 60 anos, na segunda-feira (8), na residência onde ela morava, em Manaus.

De acordo com informações da mídia local, por volta das 19h30, desta segunda, Leonardo teria ido até a casa de sua mãe e pedido a quantia de R$ 300 para comprar entorpecentes. Marcelina negou o pedido deixando o filho irritado. O irmão de ‘Leleco’, que não teve o nome revelado, ainda tentou defender a mãe, mas foi dominado, torturado, amarrado e levado para o segundo andar da casa.

Após 4 horas, o irmão conseguiu sair do local em que estava trancado e encontrou a mãe morta. Em seguida, a polícia foi informada. Conforme a DEHS, ela foi assassinada com vários golpes de faca na região do pescoço. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo.

De acordo com informações dos vizinhos, Leonardo havia saído a pouco tempo do sistema prisional onde respondia por roubo e estupro. Durante a madrugada, o suspeito ligou para familiares contando que queria se entregar e contou onde estava. Os policiais militares foram até o local e prenderam ele.

Deixe seu Comentário

Leia Também