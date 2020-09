Jovem mata tio, enterra e constrói churrasqueira em cima

Um jovem de 28 anos que não teve a identidade revelada foi preso na última quarta-feira (9) depois de confessar ter matado seu tio, Nilton Nascimento, 43 anos, em Vilhena – Roraima.

A polícia informou que o rapaz matou e enterrou o corpo do tio. O crime aconteceu na casa do acusado. Eles estavam bebendo antes do crime. O sobrinho abriu um buraco, jogou o corpo dentro, enterrou, fez uma calçada uma churrasqueira no local onde enterrou o tio, para esconder vestígios.

De acordo com o G1, Nilton estava desaparecido desde 28 de agosto. A família registrou um boletim de ocorrência no dia 4 de setembro e, no dia 7, os parentes cogitaram a possibilidade de um homicídio. Na ocasião, os familiares contaram ao delegado que, no dia 28 de agosto, Nilton tinha ido beber na casa de um sobrinho e desde então não foi mais visto.

A Polícia Civil foi até a casa do sobrinho de Nilton, na quarta-feira, e encontrou a calçada feita recentemente e isso chamou a atenção dos agentes. A polícia cavou o local e encontrou o corpo de Nilton.

O sobrinho disse que matou o tio depois de desferir uma facada nas costas e outras três no pescoço da vítima. Segundo ele, o crime foi motivado porque, enquanto a vítima e suspeito ingeriam bebida alcoólica, o tio pegou uma faca e tentou atacar o sobrinho, que alega ter se defendido durante uma briga entre eles.

