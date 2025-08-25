Jovem 'mete' espeto no irmão após ser esfaqueado durante briga em churrasco no MS

Dois irmãos, de 27 e 28 anos, ficaram feridos em uma briga familiar ocorrida durante um churrasco realizado no domingo (24), no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, um vizinho do imóvel onde a reunião acontecia ligou para a Polícia Militar dizendo que ouviu gritos pedindo por socorro e alguém dizendo ‘larga a faca’, repetidas vezes.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais não encontraram os envolvidos, já que eles haviam fugido. Uma testemunha contou que chamou os parentes para fazer um churrasco, momento que eles começaram a discutir.

Em diligências pela região, a Polícia Militar encontrou uma testemunha frente de uma casa e encontrou um dos envolvidos. Ao questionar o que teria acontecido, o rapaz afirmou que estava no evento quando entrou na confusão para defender o pai, sendo esfaqueado no braço.

Diante do golpe, ele pegou um espeto para se defender e atingiu o tórax do irmão. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o jovem e o encaminhando para o hospital.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

