Jovem morre afogada após carro cair em piscina durante o feriadão

Jovem, de 22 anos, morreu afogada após o carro que ela estava com as amigas cair dentro de uma piscina e ela ficar submersa por cerca de 10 minutos. O caso aconteceu durante a noite desta sexta-feira (8), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Outras duas pessoas estavam dentro do veículo, mas elas conseguiram se salvar.

As informações iniciais apontam que as jovens haviam alugado a casa para passar o feriado na praia. A garagem do imóvel em questão, de acordo com o G1, seria estreita e fica ao lado da piscina. A suspeita é que a motorista tenha perdido o controle da direção enquanto estacionava o carro.

A Prefeitura de Guarujá informou, por meio de nota, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, em apoio ao Corpo de Bombeiros, prestou os primeiros atendimentos à vítima.

De acordo com o município, a jovem ficou submersa dentro do veículo e estava em parada cardiorrespiratória. Após ser retirada do carro, a equipe realizou as manobras de reanimação, mas a vítima acabou indo a óbito no local.

As amigas da vítima foram encaminhadas para a Delegacia Sede de Guarujá para prestar depoimento.

