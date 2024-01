Jovem morre afogado depois de pular de ponte em Iguatemi

Um jovem, de 23 anos, morreu afogado depois de pular da Ponte Vela, localizada na saída da cidade de Iguatemi para Tacuru, durante a tarde de domingo (7).

Conforme o boletim de ocorrência, existem poucas informações a respeito do que teria acontecido no local. As equipes policiais foram acionadas e não foram até o local porque a viatura estaria em diligências na Aldeia Pielito Kuê.

Logo depois, os policiais foram informados de que a vítima teria sido socorrida por uma ambulância, sendo levada para o PAM (Pronto Atendimento Médico), onde chegou já sem sinais vitais. A médica, responsável por atender o caso, disse que o rapaz morreu por asfixia mecânica e afogamento.

Quando as equipes conseguiram ir até a ponte, não encontraram ninguém que teria presenciado o mergulho da vítima, conseguindo apenas o contato de uma testemunha que o encontrou já boiando dentro da água.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil.

