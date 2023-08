Jovem morre ao atear fogo no próprio corpo em Fátima do Sul

Natalia Pires Da Silva, de 27 anos, morreu ao atear fogo no próprio corpo e ter quase 90% dele queimado durante a noite do dia 5 de agosto, na cidade de Fátima do Sul. Por conta da gravidade dos ferimentos, ela acabou sendo transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internada até a tarde de sexta-feira (18).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo marido de Natalia, na noite em que tudo aconteceu a jovem teria se molhado com álcool e ateado fogo no próprio corpo. Na ocasião, ela foi socorrida até o hospital da cidade.

No entanto, logo foi transferida para a Santa Casa. Na tarde de ontem, Natalia teve complicações clinica e faleceu às 15h30.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também