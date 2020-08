Jovem morre ao colidir com traseira de trator estacionado

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um rapaz identificado como Pablo Ricardo de Oliveira, de 21 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (27), após colidir na traseira de um caminhão trator que estava estacionado, na região central da cidade de Confresa, no Mato Grosso.

De acordo com o Mídia News, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Titan, quando colidiu com o outro veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da colisão.

O dono do trator também esteve no local e se apresentou aos policiais que conduziam a ocorrência. Ele foi até a delegacia, onde prestou esclarecimentos e posteriormente foi liberado.

