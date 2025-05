Jovem morre ao entrar em confronto com a PM em Paranaíba

Um homem, ainda não identificado, morreu ao entrar em confronto com a Polícia Militar durante a noite de terça-feira (20), o bairro Universitário, em Paranaíba.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site O Correio News, uma equipe da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar foi acionada por moradores após um rapaz, em atitude suspeita, ser visto andando de moto pelo bairro.

No local, ao ser visto, ele desacatou as ordens emanadas pela equipe, sacando uma arma e apontando na direção dos militares, que efetuaram um disparo para conter a agressão.

O homem foi então desarmado e socorrido para um hospital da cidade, onde faleceu momentos após dar entrada.

No local do confronto, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração raspada, quatro munições (três intactas e uma deflagrada), além de um aparelho celular.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que segue sendo investigado pelas autoridades locais.

