Polícia

Jovem morre ao ser atropelado em rodovia de Ponta Porã

Ele teria entrado na via 'do nada', não sendo visto pelo motorista até o impacto

23 agosto 2025 - 17h11Brenda Assis
Adão faleceu ainda no local do acidenteAdão faleceu ainda no local do acidente   (Redes Sociais)

Adão Martins Gonçalves, de 20 anos, morreu ao ser atropelado por um cachorro durante a noite de sexta-feira (22), na MS-386, localizado a 5km de Sanga Puitã, distrito localizado em Ponta Porã

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista contou que estava trabalhando voltando de Amambai para Ponta Porã, quando assustou ao ver que Adão entrou ‘do nada’ no meio da pista.

Sem tempo de desviar, ele acabou atropelando rapaz. Por estar sem celular, ele pediu para motoristas que passavam o ajudarem a acionar o socorro, ficando no local até a chegada da Polícia Militar.

Ainda segundo o registro policial, o condutor detalhou que estava andando na via dentro da velocidade permitida.

O caso foi então registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

