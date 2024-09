Jovem morre ao ser baleado durante 'role' no Caiobá

Um rapaz, ainda não identificado, morreu ao ser baleado durante a madrugada deste sábado (21), no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

No local do disparo, as equipes da Polícia Militar encontraram várias pessoas embriagadas, dizendo palavras sem nexo. Ainda assim, algumas testemunhas contaram que estavam fazendo uma confraternização no imóvel quando viram um carro atolar na rua.

Neste momento, os convidados do local foram ajudar a desatolar o veículo. Assim que conseguiram, ouviram disparos sendo efetuados e a vítima sendo atingida. O autor seria um rapaz baixo, moreno, de casaco azul escuro e boné preto.

Além do socorro e da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para fazer os levantamentos, momento em que recolheram uma cápsula calibre 9mm.

O caso foi registrado como homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será investigado.

