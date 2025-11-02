Jovem morre ao ser esfaqueado no peito durante festa em Dourados

Um jovem identificado como Ariel Almeida Isnarde foi assassinado na madrugada deste domingo (2) após ser atingido por duas facadas no peito, na Aldeia Bororó, em Dourados.
Segundo informações do site Ligado Na Notícias, Ariel participava de uma festa na casa de uma mulher quando foi atacado. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas acabou caindo em uma estrada próxima ao local. Moradores encontraram o corpo horas depois, já sem vida.
Equipes das Polícias Civil, Militar e Científica estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. Até o momento, ninguém foi preso e ainda não há informações sobre a motivação do crime.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.
