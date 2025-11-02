Menu
Menu Busca domingo, 02 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem morre ao ser esfaqueado no peito durante festa em Dourados

Até o momento, ninguém foi preso e ainda não há informações sobre a motivação do crime

02 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Um jovem identificado como Ariel Almeida Isnarde foi assassinado na madrugada deste domingo (2) após ser atingido por duas facadas no peito, na Aldeia Bororó, em Dourados.

Segundo informações do site Ligado Na Notícias, Ariel participava de uma festa na casa de uma mulher quando foi atacado. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas acabou caindo em uma estrada próxima ao local. Moradores encontraram o corpo horas depois, já sem vida.

Equipes das Polícias Civil, Militar e Científica estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. Até o momento, ninguém foi preso e ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso após mostrar as partes íntimas para sogra em Nova Andradina
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para sogra em Nova Andradina
O caso aconteceu no final da tarde de sábado
Polícia
Homem é morto a facadas após briga perto de bar em Itaporã
Santa Casa da Capital
Polícia
Homem é agredido e roubado por um grupo de 20 pessoas em boca de fumo de Campo Grande
VÍDEO: Moradora denuncia morte de animais silvestres em rua de Campo Grande e pede providências
Polícia
VÍDEO: Moradora denuncia morte de animais silvestres em rua de Campo Grande e pede providências
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Motociclista fica gravemente ferida após queda de moto em Chapadão do Sul
O caso começou com uma briga
Polícia
Briga entre vizinhos termina com duas mulheres esfaqueadas no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta bater no pai e acaba ferindo outra pessoa em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é denunciado por ameaçar matar a ex e novo namorado dela em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Motociclista morre após atropelar pedestre na Rua Brilhante, em Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Criança de 4 anos é internada com suspeita de estupro em Campo Grande

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho