Jovem morre ao ser esfaqueado vÃ¡rias vezes em Mundo Novo

O jovem José Guedes morreu após ser esfaqueado na noite de sábado (8), em Mundo Novo.

Conforme as informações divulgadas no site Maranata Notícias, o rapaz estava no Bairro Fleck quando foi alvo o ataque.

Ele foi socorrido e levado para o hospital em Naviraí, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Ainda segundo o site, o autor do crime fugiu do local e está sendo procurado.

