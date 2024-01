Jovem morre ao ser esmagado em acidente gravíssimo entre caminhões na fronteira

O jovem Rumilio Paredes Bazan, de 19 anos, morreu depois de ser esmagado durante uma colisão entre caminhões na tarde de terça-feira (16), na rota PY18 em Colônia Naranjito, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RD Informativo, a vítima era passageira de um caminhão Mitsubishi Canter, conduzido por seu colega César Adrián Ortiz Benítez Paraguaio, de 19 anos. Os dois seriam paraguaios, moradores da cidade de San Rafael del Paraná. O motorista foi socorrido com alguns ferimentos pelo corpo.

No outro veículo, um caminhão modelo caminhonete estava Librado Rodriguez Paredes, de 35 anos, que transportava uma carga de laranjas. Ele teve ferimentos leves, sendo liberado pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Colônia Naranjito foi acionado, socorrendo uma das vítimas e o encaminhado para o Hospital Distrital María Auxiliadora.

As causas do acidente, que terminaram na morte de Rumilio, estão sendo investigadas pela jurisdição da 95ª Delegacia de Polícia de Naranjito e do Departamento de Criminalística, que estiveram no local acompanhado o caso.

