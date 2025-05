Jovem morre ao ser jogado para fora de carro em capotamento na BR-163

Bruno Ferreira Dembinski, de 24 anos, morreu após capotar o que carro que conduzia várias vezes durante um acidente ocorrido na BR-163, na saída de Itaquiraí para a cidade de Naviraí, durante a noite de quarta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde a vítima de um acidente havia dado entrada e falecido momentos depois.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) detalhou que um amigo do rapaz contou que ele havia ido de Naviraí para pegar uma peça de carro em uma oficina, localizada em Itaquiraí. Ao voltar para casa no Volkswagen Gol que conduzia, ele acabou perdendo o controle de direção.

Ao sair da pista, o carro capotou várias vezes e Bruno foi jogado para fora do Gol. O pneu direito do automóvel estava estourado, sendo essa a possível causa do acidente. As autoridades não sabem se a vítima estava usando cinto de segurança, mas acredita-se que não.

Por ter ocorrido na BR-163, as equipes da CCR MSVias foram rapidamente acionadas, prestando os primeiros socorros ao rapaz e o encaminhando para o Hospital São Francisco, onde faleceu.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Delegacia de Polícia Civil.

