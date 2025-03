Jovem morre ao tentar atacar PMs armado com faca em Miranda

Evandro Dos Santos Oliveira, de 25 anos, morreu ao entrar em confronto com o 7º Batalhão de Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (24), no bairro Cherogami, em Miranda.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados pois o rapaz estava fora de controle batendo na mãe e no tio, além de causar danos no imóvel.

Ao chegar, os policiais encontraram o tio da vítima com uma lesão no nariz. Ele contou que tentou impedir as agressões contra a mãe do autor, mas acabou apanhando e ficando com vários ferimentos.

Quando foi localizado pelos PM, Evandro saiu correndo para dentro da casa com o intuito de se esconder. Desacatando as ordens dos militares, ele pegou uma faca para atacar os policiais, que usaram bala de borracha para tentar conter a iminente agressão contra a guarnição.

Por conta da insistência em atacar os policiais, foi preciso usar uma arma de fogo para conter Evandro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital Regional de Miranda, mas não resistiu e acabou falecendo.

Vizinhos contaram que o rapaz tinha histórico de comportamento violento e resistência a ações policiais anteriores.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para fazer as verificações a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também