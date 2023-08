Jovem morre ao ter o corpo queimado usando chapa de bife para narguilé na Capital

O jovem Rhuan Gabriel De Oliveira Brandão, de 24 anos, morreu ao ter parte do corpo queimada durante a noite do dia 2 de agosto deste ano, ao usar uma chapa de bife para acender um narguilé, na Rua Vancouver, região do bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz ficou 15 dias internado na Santa Casa após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros com 52% do corpo queimado.

No dia do acidente, ele estava acompanhado do primo, nos fundos da casa da avó, de 78 anos. Os dois então decidiram usar uma chapa de fazer bife para acender um narguilé. Enquanto o primo usava um galão de álcool junto de um ventilador para acender o equipamento, o fogo acabou retornando para o galão, fazendo-o explodir.

Ambos ficaram feridos, sendo socorridos. No entanto, o primo de Rhuan não corre risco de morte, já se encontra fora do hospital.

A avó do rapaz contou a reportagem que estava dormindo quando tudo aconteceu. “Escutei aquele estrondo e sai correndo descalço. Quando entrei era só fumaça, o menino (Rhuan) queimado, com as mãos pingando sangue dentro do banheiro depois de jogar água no corpo. Só consegui colocar as mãos na cabeça e gritar ‘meu Deus do céu’. Ele tinha entrado debaixo do chuveiro”, relatou.

A idosa só conseguiu acionar o pai do jovem, para tentar acionar o socorro. Ela relatou ainda que os netos gritavam de dor e desespero.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também