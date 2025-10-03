Jovem morre ao tomar bebida alcoólica e gera suspeita de intoxicação por metanol na Capital

A morte do jovem, de 21 anos, após ingerir bebida alcoólica, nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, em Campo Grande, mobilizou as autoridades diante da possível intoxicação por metanol - em São Paulo, por exemplo, quatro mortes já foram registradas.

O Governo de Mato Grosso do Sul se prontificou em emitir uma nota, apontando que o caso está sendo devidamente investigado, tendo acompanhamento da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

No texto, foi informado que o corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passou por exame necroscópico e as amostras servirão para determinar a causa da morte, onde o prazo para a conclusão dos exames é de 30 dias.

A Polícia Civil, por outro lado, investiga o caso como: formas qualificadas de crime de perigo comum, falsificação, corrupção, adulteração de substância ou produtos alimentícios e morte decorrente de fato atípico, pois houve registro na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

"A Secretaria de Estado de Saúde também foi formalmente notificada sobre a suspeita de intoxicação por metanol, e atua em conjunto com os órgãos de segurança e vigilância sanitária na apuração do caso. Até o momento, não há confirmação da presença de metanol. A análise pericial segue em andamento", diz trecho da nota.

Ingestão de bebida alcoólica e morte - Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que o jovem deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário durante a quinta-feira, estando consciente, orientado, comunicativo, hemodinamicamente estável, eupneico, sem esforço respiratório, mas queixava-se de mal-estar gástrico, com náuseas e episódio de vômito escurecido. Ele contou que consumiu whisky no último sábado, dia 27, e cachaça, no domingo, dia 28.

A mãe relatou na delegacia, onde foi feito o registro, que a bebida alcoólica foi comprada pelo irmão a pedido do jovem, e foi feita em uma conveniência na região do Alves Pereira. A mulher contou que ele ingeriu a cachaça no domingo, mas somente nesta quinta-feira passou a relatar dor epigástrica, evoluindo para dor abdominal intensa e vômitos escurecidos.

Crise aguda - Por volta das 18h45 desta quinta-feira, o jovem que aguardava atendimento na unidade de saúde, teve agravamento no quadro clínico, sofrendo crise convulsiva e sendo encaminhado para área vermelha da UPA. Ele ficou inconsciente e sofreu uma parada cardiorrespiratória, no entanto, mesmo com esforços médicos, a vítima faleceu.

O frasco de bebida consumida pelo jovem ficou na unidade de saúde para que passasse por análise da substância ingerida. No registro policial, o próprio delegado que atendeu a ocorrência, informou que seja verificada eventual intoxicação, "inclusive por metanol".

Demais frascos foram recolhidos na residência da vítima.

