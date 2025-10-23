Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos

Um jovem de 23 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (20) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica. Apesar de ter acontecido no começo da semana, o caso foi divulgado pelas nesta quinta-feira (23), pelo site Metrópoles.

No local, o jovem, que passou mal na tarde desse domingo (19), informou que teria tomado um medicamento similar ao Tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos.

O prontuário da unidade indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada de segunda-feira. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas não conseguiu reverter a parada cardíaca.

Por conta da parada, o jovem morreu por volta das 8h40. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e necropsia, que devem apontar as causas da morte. A investigação do caso está a cargo da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que o classifica como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também