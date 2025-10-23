Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos

Ele começou a passar mal durante a partida, não resistindo e falecendo no hospital da região

23 outubro 2025 - 18h25Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (BBC News Brasil)

Um jovem de 23 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (20) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica. Apesar de ter acontecido no começo da semana, o caso foi divulgado pelas nesta quinta-feira (23), pelo site Metrópoles.

No local, o jovem, que passou mal na tarde desse domingo (19), informou que teria tomado um medicamento similar ao Tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos.

O prontuário da unidade indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada de segunda-feira. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas não conseguiu reverter a parada cardíaca.

Por conta da parada, o jovem morreu por volta das 8h40. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e necropsia, que devem apontar as causas da morte. A investigação do caso está a cargo da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que o classifica como morte a esclarecer.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital