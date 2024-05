Jovem morre após bater moto em muro de casa em Jaraguari

O jovem Kevin Constner Rosa da Silva, de apenas 20 anos, morreu depois de colidir a moto que ele conduzia contra o muro de uma casa na região central da cidade de Jaraguari, durante a madrugada desta sexta-feira (20).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h20 da madrugada. Ao chegar no local, a garupa da moto já havia sido socorrida, sendo encaminhada em estado grave para Campo Grande.

Kevin, no entanto, apesar de estar recebendo os atendimentos médico, faleceu ainda no local. A área foi preservada, na espera das equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

O muro ficou completamente destruído. Não existem mais detalhes a respeito da dinâmica do acidente. O caso foi registrado como dano, lesão corporal culposa e acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari.

