Jovem morre após cair de moto enquanto fazia 'manobras' na BR-163

Diogo Neves do Nascimento, de 19 anos, morreu após perder o controle da moto que pilotava, cair e sofrer politraumatismo durante a noite de domingo (14), no km-783 da BR-163, no sentido Sonora/Coxim.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava em uma moto Honda CG 160 Fan. Um amigo contou que Diogo estava viajando de Sonora para Pedro Gomes, em um grupo de oito motocicletas.

Eles estavam seguindo juntos, um pouco a frente do grupo, quando a vítima teria olhado para trás, sem utilizar o retrovisor. Neste momento, ele teria perdido o controle, se desequilibrado, batendo o tronco no guidom da moto e caído. O amigo de Diogo estima que estavam trafegando a 80 km/h durante o acidente.

Por conta da dinâmica na cena, consta no registro policial que existe a possibilidade de o rapaz estar realizando manobras na pista.

A motocicleta ficou a cargo da CCR MSVia e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que iria liberar para familiares da vítima.

Além do socorro e da PRF, a Polícia Civil e a Perícia Técnica também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

