Jovem morre após cair de telhado durante trabalho em Camapuã

Na manhã desta terça-feira (30), um acidente resultou na morte de Matheus Pereira de Souza, de 25 anos, enquanto realizava trabalhos de manutenção no telhado do Clube de Laço Rio Verde, em Camapuã, a 144 km de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência registrado pelo pai da vítima na Polícia Civil, Matheus estava com outras duas pessoas realizando a manutenção no telhado do salão do Clube de Laço.

Por volta das 8h, durante a execução do serviço, o telhado cedeu, levando Matheus e outro colega a caírem de uma altura de aproximadamente 10 metros. O terceiro trabalhador, que estava no local, conseguiu evitar a queda ao permanecer sobre o andaime.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, uma das quais confirmou o óbito de Matheus no local do acidente.

A segunda ambulância transportou o segundo ferido para Campo Grande. O corpo de Matheus será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica para exames.

Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa que foi socorrida com vida. A prefeitura de Camapuã expressou condolências através de uma nota publicada em seu perfil no Facebook, lamentando profundamente o falecimento de Matheus.

"Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos de Matheus Souza. Neste momento, a Administração Municipal se manifesta com profundo sentimento de pesar."

O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram à queda durante a manutenção no telhado do Clube de Laço Rio Verde.

