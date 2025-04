Jovem morre após colidir carro com caminhão em acidente trágico na BR-267

A jovem Leticia Fonseca do Nascimento, de 25 anos, que seguia de Jaú (SP) com destino a Rio Brilhante, morreu no acidente na BR-267, próximo ao Auto Posto 210 em Nova Alvorada do Sul.

Segundo o site Alvorada Informa, a Letícia conduzia um Volkswagen Up quando acabou colidindo com um Volkswagen Constellation. Com a força do impacto, o veículo de passeio foi jogado para fora da pista e ficou destruído.



Letícia e seu cachorrinho que seguia no seu colo morreram na hora. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e investiga as causas do acidente



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também