Jovem morre após perder controle da moto

Marya Eduarda Lobo, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Guilherme foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados.

De acordo com informações, ele seguia sentido bairro, quando, em circunstâncias a serem apuradas, teria perdido o controle de direção.

Guilherme Pereira Souza, 21 anos, morreu após um acidente ocorrido, na tarde deste sábado (21), em Rio Brilhante. O jovem pilotava uma moto pela avenida Prefeito Theofanes, quando sofreu a queda do veículo.