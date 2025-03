Jovem morre após perder o controle de direção e bater moto em poste

O jovem Alex Palacios Ramos, de 20 anos, morreu após bater a moto que conduzia contra um poste de luz na madrugada desta sexta-feira (28), na Aldeia Tey Kue, em Caarapó.

Conforme as informações do site CaarapoNews, o rapaz estava de moto quando acabou perdendo o controle de direção e atingido um poste luz, falecendo ainda no local.

Algumas testemunhas contaram que a vítima teria ido até a cidade para assistir um jogo de futebol e estava voltando para casa.

O rapaz era funcionário da SESAI (Secretaria de Saúde Indígena), onde atuava como agente de saneamento.

