Jovem morre após se cortar socando a janela durante uma discussão

Bruno Godoi Borges, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado (10) no Hospital da Vida, onde estava internado após cortar um dos braços ao quebrar a janela do apartamento em que morava, no Residencial Roma III, em Dourados.

Conforme o boletim da ocorrência, na noite desta sexta-feira (9) ele estava embriagado quando começou uma discussão com o próprio irmão, de 41 anos, que se trancou em um quarto para não dar continuidade à briga.

Foi quando Bruno quebrou a janela e sofreu ferimentos no braço. Mesmo socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital da Vida, mas acabou não resistindo e faleceu ainda durante a madrugada.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados e será investigado.

