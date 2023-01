Jovem morre após ser atingida por tiros na fronteira

Selva Soledad Morales Fernández, de 23 anos, morreu na noite de terça-feira (24) após ser atingida por pelo menos dois tiros disparados por pistoleiros na fronteira, na região de San Gerardo, em Pedro Juan Caballero, próximo a Ponta Porã.

A jovem chegou a ser socorrida, mas seu estado era considerado grave, pois um dos tiros atingiu seu rosto e partes 'sensíveis', fazendo com que ela não resistisse.

Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato, nem sua autoria, segundo informações do site Capitan Bado.

A Polícia Nacional do Paraguai segue investigando o caso.

Durante a noite de ontem, uma segunda pessoa também foi assassinado em Pedro Juan. Trata-se de Jorge Felipe Pereira Sánchez, de 23 anos.

Um homem, identificado como Yoni Bóveda Aquino, de 34 anos, foi ferido no atentado e segue internada no Hospital Regional da cidade paraguaia.

