Jovem morre após ser atropelado por ônibus

Eduardo Getúlio Furlan Gueli Lino, 19 anos, morreu na segunda-feira (28) após ser atropelado por um ônibus em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, o jovem pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo. Ele caiu da moto e foi parar embaixo do ônibus.

O motorista contou à polícia que tudo foi muito rápido e não conseguiu evitar que a roda passasse por cima do rapaz. Ele morreu na hora.

