Jovem morre após ser espancado por grupo em tabacaria e morre no Guanandi II

Uma discussão em uma Tabacaria na Rua do Piano no Guanandi II, terminou com uma morte na madrugada deste domingo (27), em Campo Grande.



O corpo de Luis Henrique Rodrigues de 28 anos foi encontrado no terreiro de uma casa, pouco mais de 600 metros de distância da tabacaria onde inicou a confusão.



De acordo com a ocorrência, a vítima estava na companhia de amigos, quando um grupo de oito pessoas, liderado por uma trans acusou o rapaz de algo, e logo

começaram a agredir a vítima, com socos e ponta pés.



Os amigos e pessoas do local interviram na briga, e cada um correu para um lado, sendo que Luis Henrique correu sozinho na direção oeste e ao ver uma residência com portão sem cadeado, entrou para se proteger e acabou morrendo no local.



O primeiro a encontrar ele já sem vida foi o proprietário da residência que percebeu a movimentação, logo depois, um amigo da vítima que estava procurando o encontrou.



Ainda de acordo com o relato das testemunhas à polícia, no momento em que procuravam a vítima, eles cruzaram com o grupo de oito pessoas, liderado pela trans que teria dito "Desce lá, acabamos de matar seu amigo", e assim continuaram subindo sentido à Tabaria, onde são frequentes.



A Polícia Militar foi acionada e conforme apurado pela Equipe G.O.I, a agressão que levou a morte da vítima, incialmente teria sido ocasionada por garrafas de vidro, possivelmente utilizadas como navalha, sendo que no local e arredores não foi localizado tal arma do crime.



Foi constado pela equipe no corpo da vítima, um corte com marca de laceração acima do mamilo direito, onde saiu muito sangue, uma marca (golpe) no pescoço na altura do pomo-de-adão (gogó), e outra marca na cabeça, tudo isso incialmente visto, devido a grande quantidade de sangue cobrindo o corpo da vítima.

O caso foi registado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e a Polícia Civil investiga o crime.

