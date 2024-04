Jovem morre atingido por 7 tiros na frente da namorada em Itaporã

Um jovem, de 24 anos, foi morto enquanto estava com a namorada, na noite desta sexta-feira (19), em Montese, distrito de Itaporã.

Segundo a Polícia Civil, Mateus estava acompanhado da namorada de 22 anos e empurrava uma moto, momento em que os suspeitos se aproximaram em um veículo e abordaram o casal na rua Prudente de Morais e logo em seguida efetuaram os disparos.

Conforme levantamento policial, Mateus foi atingido por 7 tiros. A ambulância foi acionada e a vítima foi encaminhada até um hospital do município, mas acabou morrendo. Já a namorada não sofreu ferimentos. Os suspeitos estão sendo procurados.

