Jovem morre atingido por golpe de canivete ao separar briga

Jean Marcos Amaral, 21 anos, foi morto com um golpe de canivete no tórax no Conjunto Fênix, em São Gabriel do Oeste, na noite desse domingo (10).

Segundo informações do site Idest, Jean ainda dirigiu parte do caminho para o Hospital Municipal, mas começou a perder a consciência e um parente assumiu a direção do veículo.

Familiares do Jean contaram à Polícia Militar (PM) que consumiam bebida alcoólica na residência da vítima, quando o suspeito Thiago Rodrigues Carus, de 30 anos, chegou ao local numa motocicleta Yamaha Factor.

Thiago entrou na residência, segundo as testemunhas, querendo agredir um adolescente de 17 anos. Jean tentou defender o garoto e acabou ferido com um golpe no tórax. Depois do crime, o suspeito fugiu. Enquanto os policiais militares atendiam a ocorrência, Thiago foi até um quartel da PM e se entregou.

Ainda de acordo com o Idest, Thiago relatou que estava do outro lado da rua quando presenciou uma briga e tentou separar. Mas, durante a confusão, Jean e o seu primo, o adolescente de 17 anos, tentaram agredi-lo e para se defender golpeou Jean. A arma do crime ainda não foi localizada. Thiago foi preso em flagrante por homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também