Jovem morre dias após sofrer acidente de moto em Cassilândia

Pedro Henrique Silva Ferreira Neves, de 23 anos, faleceu dias após sofrer um grave acidente na noite da quarta-feira, 23 de julho, na Avenida Presidente Dutra, em Cassilândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jovem Sul News, o rapaz era piloto de uma moto quando, em determinado momento, acabou colidindo com a traseira de uma carreta. Por conta da batida, ele foi socorrido em estado grave, sendo levado para o hospital de Três Lagoas.

Posteriormente, devido ao seu estado de saúde, precisou ser encaminhado para Campo Grande. Intubado e sem previsão de alta, os médicos tentaram extubar o rapaz, mas ele piorou e acabou tendo a morte cerebral constatada no sábado (9).

Pedro Henrique faleceu no domingo (10), em decorrência de um traumatismo craniano e fraturas na coluna causadas no acidente.

