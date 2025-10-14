Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem morre dias após ter perna amputada em acidente de moto na Capital

Ela estava na moto junto com o namorado e o filho, de apenas 4 anos

14 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis

Brendha Gabrielly Gonçalves Bastos, de 26 anos, morreu três dias após sofrer um grave acidente de moto em Campo Grande. Ela teve a perna dilacerada e amputada durante a colisão com uma carreta e estava internada em estado gravíssimo na Santa Casa.

Conforme as informações iniciais, Brendha era passageira do veículo junto com o filho, de 4 anos. Os dois seguiam com o namorado da jovem como piloto em uma XTZ Yamaha. Durante o trajeto pela BR-060, o rapaz teria parado de forma brusca na rodovia. 

Por conta disso, o motorista de uma carreta, que seguia atrás, não conseguiu evitar a colisão.

Após a batida, a jovem foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, seu filho e companheiro estavam conscientes e orientados. Todos foram levados para Santa Casa, onde ela ficou internada até falecer.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que morreu na Tarumã tinha 30 anos e era natural do Acre
Polícia
Homem que morreu na Tarumã tinha 30 anos e era natural do Acre
Adolescente desaparece durante pescaria com amigos no Rio Taquari
Polícia
Adolescente desaparece durante pescaria com amigos no Rio Taquari
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Ilustrativa
Polícia
Trabalhador rural é socorrido após cair de cavalo em fazenda de Ladário
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Trabalhador rural é morto a tiros enquanto andava a cavalo em fazenda da fronteira
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia
Produtos foram apreendidos na Capital
Polícia
Garras estoura entreposto de perfumes contrabandeados avaliados em até R$ 20 milhões
Acusado é Edvan da Silva Rodrigues -
Justiça
Promotor pede que feminicida de Bruna vá a júri popular em Campo Grande
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Homem é espancado por grupo após ser acusado de roubo na Moreninha
Foto: Das ruas
Polícia
JD1TV: Kombi de atlética acadêmica pega fogo no centro de Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado