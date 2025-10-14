Jovem morre dias após ter perna amputada em acidente de moto na Capital

Brendha Gabrielly Gonçalves Bastos, de 26 anos, morreu três dias após sofrer um grave acidente de moto em Campo Grande. Ela teve a perna dilacerada e amputada durante a colisão com uma carreta e estava internada em estado gravíssimo na Santa Casa.

Conforme as informações iniciais, Brendha era passageira do veículo junto com o filho, de 4 anos. Os dois seguiam com o namorado da jovem como piloto em uma XTZ Yamaha. Durante o trajeto pela BR-060, o rapaz teria parado de forma brusca na rodovia.

Por conta disso, o motorista de uma carreta, que seguia atrás, não conseguiu evitar a colisão.

Após a batida, a jovem foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, seu filho e companheiro estavam conscientes e orientados. Todos foram levados para Santa Casa, onde ela ficou internada até falecer.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

