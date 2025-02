Jovem morre dias depois de cair enquanto colhia abacates em Corumbá

Um rapaz, de 25 anos, morreu cinco dias depois de cair enquanto ajudava a colher abacates de uma árvore no Bairro Cravo Vermelho III, em Corumbá. O jovem estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou que seu filho estava trabalhando como diarista na residência de uma pessoa. Em determinado momento do dia, ele estava ajudando a colher abacates, em cima do telhado do imóvel, quando acabou se desequilibrando e caindo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo o socorro do rapaz que apresentava sangramento pela boca e nariz. Ele foi então encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas precisou ser transferido para Campo Grande por conta do traumatismo craniano grave que sofreu durante a queda.

Apesar das tentativas médicas, ele não resistiu e teve morte encefálica durante a segunda-feira (24).

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

