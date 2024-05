Jovem morre dias depois de sofrer acidente de moto em Dourados

A jovem Tainara Ferreira Schuz, de 27 anos, morreu quatro dias depois de sofrer um grave acidente de moto no cruzamento das ruas Hayel Bon Faker com Antônio Emílio de Figueiredo, em Dourados, durante o dia 18 de maio.

Conforme as informações do site Dourados News, jovem era garupa de uma Honda Titan, pilotada por um rapaz de 23 anos. Em determinado momento, a motocicleta atingiu a traseira de um Toyota Corolla que estava parado no semáforo aguardando a abertura do sinal.

Devido ao impacto, Tainara foi arremessada por cima do veículo e bateu a cabeça no meio-fio ao cair. A jovem teve um traumatismo craniano grave, sendo socorrida e levada para o Hospital da Vida.

Na unidade de saúde, ela ficou internada por quatro dias, mas acabou não resistindo ao grave ferimento e faleceu. O condutor da moto não teve ferimentos graves.

