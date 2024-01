Jovem morre durante acidente grave na 'curva da morte' em Aquidauana

Igor Marques, de 26 anos, morreu durante um grave acidente de carro ocorrido na noite de terça-feira (2), na MS-450, próximo a um trecho conhecido como ‘curva da morte’ na cidade de Aquidauana. Ele estava acompanhado de um colega, de 22 anos, que foi socorrido em estado grave.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites do interior, o rapaz estava em uma caminhonete Ford F-1000 branca. Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, ele teria perdido o controle do veículo, capotado várias vezes e parado às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para socorrer as vítimas, porém, quando chegaram ao local encontraram Igor já sem sinais vitais. O amigo dele foi encaminhado para o pronto socorro de Aquidauana.

A PRE (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para atender a ocorrência.

