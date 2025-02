Jovem morre eletrocutado dentro de casa em Ladário

Um jovem, identificado apenas como M.L.S., de 26 anos, morreu na manhã deste sábado (8), na cidade de Ladário, a 424 quilômetros de Campo Grande, após levar um choque elétrico e cair sobre os fios energizados dentro de casa.

Por volta das 8h40, a Guarnição de Resgate se deslocou até a Rua Salgado Filho, esquina com a Saldanha da Gama, no Bairro Santo Antônio, para atender uma ocorrência. No local, encontraram o rapaz deitado no chão, caído sobre os fios, com o chão da casa molhado.

Após desligarem a energia elétrica do imóvel e constatarem que o local estava seguro, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou que o jovem não apresentava sinais vitais e declarou o óbito.

A Perícia foi ao local para realizar os trâmites legais necessários.

