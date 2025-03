Jovem morre eletrocutado enquanto lavava carro em SidrolÃ¢ndia

Helder Weslei Passarini Grilo, de 22 anos, morreu ao levar um choque enquanto estava lavando um carro durante a manhã de sábado (8), no Assentamento Vista Alegre, localizado entre Sidrolândia e Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava utilizando uma máquina de pressão para realizar a limpeza do automóvel, mas como o fio era curto, ele precisou emendar uma extensão elétrica na outra.

Por conta disso, o fio ficou no chão, onde acabou molhando e provocando a descarga elétrica. Ao sofrer o choque, Helder gritou de dor chamando a atenção das pessoas que estavam na casa próxima ao local.

Testemunhas correram para socorrê-lo e perceberam que ele estava sendo eletrocutado. Rapidamente a máquina de pressão foi desligada da tomada, mas Helder já estava com ferimentos graves pelo corpo, ficando roxo no momento do choque.

As pessoas tentaram realizar massagem cardíaca no rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Ainda assim, o jovem foi levado para o hospital, mas como ele já estava sem sinais vitais nada pode ser feito pela equipe médica.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades policiais.

