Jovem morre eletrocutado enquanto trabalhava em Campo Grande

O jovem Samuel Costa Gonzalez de Souza, de 19 anos, morreu eletrocutado na noite de quarta-feira (18) enquanto trabalhava e manuseava uma lixadeira de metal no Parque Residencial União, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava lixando uma mesa de madeira com uma lixadeira de metal, quando foi atingido por uma descarga elétrica. Durante o fim da tarde e início da noite de ontem, a chuva tomou conta da cidade e muitos raios e trovões caíram no período chuvoso.

Após ser eletrocutado, Samuel deu um grito e caiu na sequência. O tio percebeu a situação, puxou o fio do aparelho conectado a uma extensão e tentou reanimá-lo, fazendo massagem cardíaca.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros estiveram pelo local, foram feitas manobras de reanimação, mas sem êxito, constatando o óbito às 20h56.

Ainda conforme o registro policial, Samuel Costa estava trajando naquele momento apenas calça jeans e uma cueca - sem qualquer equipamento e estaria descalço e sem camisa no momento do choque elétrico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também