Motorista fura sinal vermelho, colide contra moto e mata garupa no Universitário

A jovem Ingrid da Silva Fernandes, de 23 anos, morreu em decorrência de ferimentos provocados por um acidente de trânsito no final da noite deste domingo (24), no bairro Universitário. Ela era passageira de uma motocicleta, que teria sido atingido por um veículo de passeio que furou o sinal vermelho do cruzamento da Avenida Guaicurus com a rua Pontalina.

Ingrid Fernandes deixa dois filhos, um de 4 anos e outro de 2 anos. Quem estava pilotando a motocicleta era o esposa da vítima, um jovem, de 24 anos, que não possuía carteira de habilitação, segundo informações do boletim de ocorrência.

Conforme o registro policial, o casal estava trafegando pela avenida Guaicurus, quando em determinado momento, no cruzamento com a rua Pontalina, houve a colisão entre os dois veículos. Ingrid chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém faleceu ainda na viatura de resgate.

O marido da jovem também sofreu ferimentos e foi socorrido por outra equipe do Samu, sendo encaminhado para a Santa Casa. O Volkswagen Gol, envolvido no acidente, era conduzido por um engenheiro ambiental, de 24 anos, que fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

Porém, uma testemunha explicou para a Polícia Militar de Trânsito que estava atrás do veículo a todo o tempo e afirmou que o motorista avançou o sinal vermelho, ocasionando o acidente. Ainda na versão dessa testemunha, o condutor fugiu do local e se abrigou em um prédio próximo do local.

No entanto, momento mais tarde, retornou para o cruzamento acompanhado do seu pai e do irmão, que tentaram intimidar a testemunha dizendo que a pessoa "não era ninguém para impedir nada" e que "se fosse policial seria colocado para fora da corporação", porque nas palavras do irmão do suspeito, ele era advogado de político.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente para fugir a responsabilidade penal na delegacia de plantão.

Despedidas - Amigos utilizaram as redes sociais para lamentar o fato e tirar a vida de uma mãe tão jovem. "Descansa em paz, nega", escreveu Priscylla Ferreira. Em outro comentário, uma amiga diz que não consegue acreditar no que aconteceu.

"Não dá para acreditar, minha amiga. Que Deus te receba de braços abertos, que o senhor possa consolar sua família e cuidar dos seus bebês", frisou Ana Karolina Izidoro. "Não caiu minha ficha ainda", pontuou outra amiga.

Deixe seu Comentário

Leia Também