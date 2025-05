Jovem morre em acidente entre motocicletas no Universitário

Vitor Silva Gonçalves, de 21 anos, morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo (18), ao colidir com outra motocicleta, conduzida por um jovem, de 19 anos, na rua Vitor Meireles, no Universitário, em Campo Grande.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, ambos estavam trafegando pela via no mesmo sentido, quando ao chegar na bifurcação com a rua Mena Barreto, houve a colisão lateral entre as motos.

Com o impacto, os dois motociclistas perderam o controle da direção e bateram contra a guia do meio-fio. Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto o outro jovem foi socorrido em estado grave com traumatismo craniano pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para a realização dos trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

