Jovem morre em acidente na Mato Grosso

Cesar Santana de Andrade, 29 anos, morreu no final da manhã desta quarta-feira (24) em acidente na rua Mato Grosso, em frente ao cemitério São Sebastião, em Sidrolândia.

De acordo com as primeiras informações do site Região News, o rapaz bateu na carroceria de uma caminhonete que era conduzida por um homem identificado como Marcos Vidal.

Ambos trafegavam no mesmo sentido da pista quando, em certo momento, o condutor da caminhonete teria tentado fazer uma conversão a esquerda e foi surpreendido pela vítima que morreu na hora. Cesar bateu a cabeça na ferragem traseira da carroceira da caminhonete.

