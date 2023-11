Jovem morre após ficar preso às ferragens em colisão frontal na BR-376

Uma colisão frontal registada na rodovia BR-376, entre Ivinhema e o Distrito de Amandina na noite de ontem (24), entre duas pick-ups Fiat Strada, resultou na morte de Nilo Pereira de Oliveira Filho, de 25 anos

Conforme informado pelo site Ivinoticias, Nilo Pereira, morador de Nova Andradina era um dos jovens envolvidos no acidente ele teve fratura de fêmur e hemorragia interna, não resistiu e acabou falecendo no hospital.

Por outro lado, a segunda vítima, um homem de 29 anos que se dirigia a Dourados, foi socorrido consciente e orientado após o acidente, com dores na perna esquerda, sem apresentar lesões aparentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivinhema estiveram no local e as autoridades competentes estão investigando as circunstâncias exatas que levaram a esse trágico acidente.

